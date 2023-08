Calciomercato Juve, si complica la cessione di Kaio Jorge al Frosinone

La trattativa tra la Juve e il Frosinone per Kaio Jorge si sarebbe arenata: i due club non avrebbero trovato un compromesso sull'ingaggio

La trattativa tra Juventus e Frosinone per Kaio Jorge sarebbe a un punto critico. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, i due club non sarebbero ancora riusciti a trovare un accordo sul pagamento dell'ingaggio del giocatore.

Molto probabilmente, la Juventus pagherà parte dello stipendio del giocatore anche dopo la cessione in prestito, ma al momento non sarebbe stata ancora stabilita la percentuale. Nel frattempo, Il Frosinone starebbe trattando con la società bianconera anche Matias Soulè .

L'ingaggio più leggero dell'argentino renderebbe più semplice trovare un compromesso tra le parti. Non è detto che comunque il Frosinone non riesca nel doppio affare con la Juve. Decisivi saranno gli ultimi giorni di calciomercato.