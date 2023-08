Calciomercato Juve, si allontana Berardi: Giuntoli ha pronto il sostituto

La chiusura del Sassuolo allontana per il momento Berardi dalla Juve: nel frattempo il ds Giuntoli avrebbe virato verso un altro obiettivo

Nonostante le parole nel post amichevole di Juventus-Atalanta, nel quale mister Massimiliano Allegri ha affermato di non aspettarsi colpi dal mercato, la verità potrebbe essere un altra. Le diverse cessioni portate a termine dalla coppia Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna aprirebbero uno spiraglio per uno o due pedine da inserire nello scacchiere dell'allenatore. Fino a poche ore fa le idee sembravano parecchio chiare, ossia che la Juventus necessiterebbe di un nuovo mediano. In più, nel caso ci fossero delle occasioni irripetibili dal calciomercato, si potrebbe pensare di coglierle. Questo sarebbe stato il discorso che ha condotto al nome di Domenico Berardi del Sassuolo. Dopo tanti anni con la maglia neroverde, l'attaccante esterno avrebbe manifestato al club d'appartenenza la volontà di provare il salto in un club di primo livello. In realtà, un intenzione già chiara da tempo ma a cui ora si aggiungerebbe una certa insofferenza del calciatore.

Telenovela Berardi — Negli ultimi giorni, quello che era stato un interesse timido e latente, sembrava essere cresciuto con l'ingresso di Giuntoli in società. Infatti, i contatti tra Juventus e Sassuolo si sono infittiti, senza però giungere a un compromesso che accontentasse le richieste delle parti. Per la Vecchia Signora la richiesta economica per il cartellino sarebbe troppo dispendiosa; per il club neroverde la contropartita proposta (Soulè anzichè Iling-Junior) non adeguata. Risultato? Il Sassuolo avrebbe tolto Berardi dal mercato. Strategia o verità, una mossa che sicuramente dimostra la ferrea volontà della società emiliana a non fare sconti. Una situazione che però d'altronde complicherebbe il rapporto con lo stesso giocatore, il quale ha sempre dato tutto per la causa neroverde, ma che ora rischia di ritrovarsi in casa senza stimoli.

La Juventus bussa al Bayern Monaco — Nel frattempo, la Juventus non si sarebbe scomposta più di tanto e si starebbe guardando attorno per obiettivi apparentemente secondari. Secondo Tuttosport, la Juve potrebbe riprendere il discorso con il Bayer Monaco per il centrocampista Ryan Gravenberch. Il nazionale olandese, approdato in Baviera appena un anno fa, non ha brillato nelle sue 24 presenze con la maglia della squadra tedesca. Il giocatore non sarebbe considerato incedibile ma la richiesta del Bayern difficilmente accetterebbe una proposta inferiore a quella che vorrebbe il Sassuolo per Berardi.