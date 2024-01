Calciomercato Juve, porte girevoli in attacco: out Kean, dentro Popovic?

Secondo quanto riportato da Il Giornale, la Juventus starebbe cercando una soluzione, anche in prestito per Moise Kean. Per l'attaccante italiano fioccherebbero gli interessi ma per il momento latiterebbero le offerte. In caso di cessione, la società potrebbe comunque cercare un sostituto a livello numerico. Un profilo che solleticherebbe sarebbe quello di Matjia Popovic, qualche giorno fa vicinissimo alla chiusura con il Milan e poi saltato per i mancati accordi per le commissioni con la famiglia.