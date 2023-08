Calciomercato Juve, Pochettino: “Lukaku? La situazione non è cambiata”

Mauricio Pochettino, allenatore del Chelsea, ha parlato di Romelu Lukaku: sull'obiettivo della Juventus non ci sarebbero nuovi aggiornamenti

Manca sempre meno alla chiusura del calciomercato ma per Romelu Lukaku non ci sarebbero novità. L'attaccante belga, finito nel mirino della Juventus , rimarrebbe fuori dai progetti tecnici del Chelsea , ma senza prospettiva di spostarsi.

Le richieste del club londinese starebbero infatti scoraggiando le pretendenti a eccezione di quelle del campionato saudita. Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore dei Blues Mauricio Pochettino ha confermato la mancanza di aggiornamenti su questo fronte.

Ecco le sue parole: "Non è cambiato nulla. Se lui lo vorrà e se la società troverà una soluzione me lo comunicherà, e io ne prenderò atto. Ma al momento ho solo accettato una situazione di fatto che ho trovato qui. Non sono riuscito a cambiare nulla".