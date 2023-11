Calciomercato Juve, Pimenta: “Thuram pronto per una big. Ma il Nizza…”

Rafaela Pimenta ha parlato di Khephren Thuram: per l'agente, l'obiettivo della Juve sarebbe pronto al salto ma il Nizza non vorrebbe cederlo

Intervistata a Sky Sport, Rafaela Pimenta ha parlato di Khephren Thuram, pallino da diverso tempo anche della Juventus. Sul giocatore, l'agente si è espressa così: "Non vogliamo forzare situazioni che funzionano. Faccio un esempio: Khephren Thuram è pronto per una big, ma non so se il Nizza lo lascerà andare, è un giocatore importante per la sua squadra. Bisogna valutare".