Calciomercato Juve, Phillips più lontano: salgono le quote di Hojbjerg

Prosegue il toto centrocampista per la Juventus nel prossimo calciomercato: in raffreddamento la pista Phillips. Sale quella per Hojbjerg

A pochi giorni dall'inizio del calciomercato invernale, starebbero cambiando le mosse della Juventus per il centrocampista tanto agognato. Proprio quando la trattativa per portare Kalvin Phillips dal Manchester City appariva aver preso una svolta positiva, secondo la redazione di Mediaset, le operazioni si sarebbero arenate.

In primo luogo, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri avrebbe sollevato alcune perplessità, preferendo altri tipi di profilo. In seconda, lo stesso Phillips continuerebbe a preferire una permanenza in Premier League. Ma se il centrocampista del City pare più lontano, un altro vecchio pallino autunnale pare riprendere quota. La Juventus infatti sarebbe tentata di riprovare un assalto per Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham.