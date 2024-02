Calciomercato Juve, per sostituire Alex Sandro si guarda agli svincolati

Con l'infortunio di Danilo , per Alex Sandro dovrebbe esserci l'opportunità di giocare dal 1' minuto almeno il match della Juventus contro il Frosinone. Una partita che potrebbe essere una delle ultime con addosso la maglia bianconera guardando alla fine della stagione. Si, perché il contratto del brasiliano scadrà il 30 giugno 2024 e salvo clamorose sorprese non sarà rinnovato.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la Juventus potrebbe passare da uno svincolo all'altro per sostituirlo. I nomi dei candidati a prendere l'eredità in bianconero di Alex Sandro sarebbero principalmente due. Il primo sarebbe quello di Mario Hermoso dell'Atletico Madrid; il secondo porterebbe invece a Llouyd Kelly del Bournemouth. Due profili sondati apparentemente da tempo che si caratterizzerebbero per una certa dose di esperienza in campionati e competizioni di alto livello.