Calciomercato Juve, occhi puntati sul baby Kamara del Borussia Dortmund

Con la maggior parte di risorse destinate a rinforzare l'attacco di mister Massimiliano Allegri , la Juventus starebbe pensando a un rinforzo della linea verde per il centrocampo. Tra le richieste del tecnico bianconero al direttore sportivo Cristiano Giuntoli ci sarebbe da tempo quello di un mediano moderno capace di abbinare intensità e visione di gioco. Le dinamiche di calciomercato non avrebbero però aiutato sinora la Vecchia Signora che, a 10 giorni dalla chiusura della sessione estiva, si ritrovano ancora privi del giocatore ricercato. Ecco che allora, nelle ultime ore, starebbe prendendo quota l'idea di investire su un elemento maggiormente futuribile. In questo senso si spiega l'interesse riportato da L'Equipe per Abdoulaye Kamara , giocatore in forza al Borussia Dortmund .

Le caratteristiche di Kamara

Classe 2004, Kamara deve ancora compiere 19 anni. Nella scorsa stagione, il giovane mediano ha giocato per la formazione del Borussia Dortmund II, ovvero la squadra riserve. E' sceso in campo in 27 occasioni e realizzando un gol e 4 assist. In qualche match, Kamara si è disimpegnato all'occorrenza nel ruolo di trequartista; infine, ha chiuso la stagione fino ai quarti di Youth League 2023. Durante questa annata ha rimediato anche un brutto infortunio al legamento collaterale del ginocchio che però è già stato ampiamente superato. Su di lui, i primi osservatori che lo videro giocare da ragazzino dissero di lui: “Ha una tecnica interessante, dinamismo e visione di gioco. Il che lo rende un centrale di centrocampo capace di riciclarsi in più mestieri”. L'attuale direttore sportivo del Psg Sebastian Kehl, ha invece parlato di lui quando arrivò in Francia: “Giocatore di grande talento. Si è allenato regolarmente con i professionisti del Psg”. Il prossimo approdo potrebbe essere ora alla Juventus, nel quale il giocatore potrebbe rendersi disponibile tra prima squadre e Next Gen.