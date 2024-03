Calciomercato Juve, Longo: “Giuntoli vuole piazzare due colpi a zero”

Daniele Longo ha parlato del calciomercato della Juventus: per il giornalista, il ds Cristiano Giuntoli starebbe cercando due parametri zero

Nel suo editoriale su calciomercato.com, Daniele Longo ha parlato del prossimo calciomercato della Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: "La Lazio non ha gettato la spugna e spera in un colpo di coda, la Juventus però è decisamente avanti nel dialogo con Felipe Anderson. L’offerta bianconera è già arrivata all’entourage del brasiliano in scadenza di contratto con i biancocelesti a giugno: triennale da 3,3 milioni di euro a stagione. Un’opportunità ghiotta sul mercato che Giuntoli vuole cogliere senza esitazioni".