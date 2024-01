Calciomercato Juve, Kean addio rimandato ma con l’Atletico c’è l’accordo

Alcuni rumors di calciomercato avrebbero voluto Moise Kean in viaggio verso Siviglia nelle stesse ore in cui la Juventus scendeva in campo con il Lecce . La realtà invece sarebbe molto più "lenta", con Moise Kean ancora ancorato a Torino in attesa di novità. Le stesse che, secondo quanto riportato da TMW, dovrebbero comunque giungere entro la fine del calciomercato.

Infatti, tra Moise Kean, la Juventus e l'Atletico Madrid ci sarebbe un accordo di massima per il passaggio dell'attaccante italiano in prestito. In bianconero, lo spazio per la punta sarebbe troppo ridotto, con l'infortunio e l'esplosione di Kenan Yildiz che avrebbero fatto desistere il giocatore a giocarsi le carte per l'Europeo con La Vecchia Signora. E nemmeno in Italia, considerando che la Fiorentina avrebbe virato l'attenzione verso altri profili. Mentre per Milan e Monza almeno una delle due parti non si sarebbe particolarmente scaldata al suo potenziale arrivo.