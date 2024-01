Calciomercato, Juve in ritardo su Henderson: Ajax in pole

Nelle ultime ore si sarebbe fatto forte il nome di Jordan Henderson per il centrocampo della Juventus. Il calciatore dell'Al-Effitaq non si sarebbe ambientato come sperava nel campionato arabo e sembrerebbe spingere per un ritorno in Europa. La Juventus, alla ricerca di un centrocampista per potenziare la rosa di mister Allegri, avrebbe fiutato l'occasione ma forse non in tempo.