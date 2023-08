Calciomercato Juve, il Fulham fa sul serio per Kean

Dopo la raccolta informazioni, il Fulham sembrerebbe quasi pronto a formulare una proposta alla Juventus per l'attaccante italiano Moise Kean

Cedere un attaccante per acquistarne un altro. Questa sarebbe l'idea della Juventus pronta a cedere Moise Kean per arrivare a Domenico Berardi. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, dopo aver preso informazioni per lui, il Fulham si starebbe preparando all'acquisto del centrovanti bianconero.