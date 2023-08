Calciomercato Juve, il Chelsea intensifica i contatti per Vlahovic

Il Chelsea avrebbe deciso di puntare con tutta forza a Dusan Vlahovic per rinforzare il suo reparto d'attacco. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il neo tecnico del Blues avrebbe dato il suo benestare per l'arrivo del centravanti della Juventus .

I prossimi giorni dovrebbero essere quelli decisivi per capire se esistono degli ampi margini di riuscita della trattativa. Il club inglese non intenderebbe accontentare la richiesta della società bianconera per il calciatore serbo, valutato attorno ai 90 milioni di euro.