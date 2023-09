Calciomercato Juve, il caso Pogba spinge Giuntoli a chiudere per Diarra

Il caso Pogba potrebbe accelerare il calciomercato della Juventus: in caso di rescissione, Giuntoli potrebbe finalmente affondare per Diarra

Il caso Paul Pogba ha scosso il mondo della Juventus sotto ogni aspetto. Il club bianconero però non starebbe perdendo tempo e sarebbe pronta a cautelarsi nel caso di squalifica del giocatore per doping. Fino a gennaio potrebbe esserci la promozione di un giovane dalla Primavera; minoritaria l'ipotesi dell'acquisto di uno svincolato.

Per gennaio invece, la Juventus quasi certamente investirà sul calciomercato. Ancor più, se si arrivasse alla rescissione con Paul Pogba, la disponibilità economica della società avrebbe un immediata impennata. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il principale obiettivo del direttore sportivo Cristiano Giuntoli sarebbe Habib Diarra. Il centrocampista dello Strasburgo non è un nome nuovo ed era già in cima ai desideri della Juve già prima dell'esplosione della grana Pogba. Il giocatore ha una valutazione di circa 20 milioni di euro e la Juventus sarebbe pronta a fare di necessità virtù, portandolo alla corte di mister Max Allegri.