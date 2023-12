Calciomercato Juve, Giuntoli in missione in Premier: obiettivo dall’Arsenal

Il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli sarebbe a lavoro per portare in bianconero un centrocampista dell'Arsenal in Premier

Non solo gennaio, ma anche giugno. Il progetto di calciomercato targato Cristiano Giuntoli continua con un occhio sul presente e uno sul futuro. Perché se da un lato alla Juventus urgerebbe almeno un pronto rinforzo a centrocampo, dall'altro si continuerebbe a puntare e investire per il lungo termine.

Secondo quanto riportato da bianconeranews, la Juventus non mollerebbe la pista che porterebbe a un centrocampista in forza all'Arsenal in Premier League. Più precisamente si parla ancora una volta di Charlie Patino, calciatore inglese valutato 18 milioni di euro. Il giocatore, oggi in prestito allo Swansea, potrebbe rientrare in un operazione di calciomercato che porterebbe a fare il percorso inverso nei Gunners a Moise Kean.