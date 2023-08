Calciomercato Juve, Giuntoli cerca sistemazione per alcuni prospetti

L'affermazione di Andrea Cambiaso sul versante di destra e l'intricata situazione legata al futuro di Filip Kostic prospettano giorni nebulosi per Samuel Iling-Junior . Il calciatore inglese è considerato uno dei giocatori più promettenti della cantera della Juventus . Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per il giocatore si aprirebbe la prospettiva di un futuro in Premier League. Il Notthingam Forest avrebbe chiesto informazioni per lui, ma non è chiaro con che formula vorrebbe operare il trasferimento. La valutazione della Juventus per Iling-Junior si aggirerebbe attorno ai 15 milioni di euro e al momento nessun club avrebbe presentato un offerta simile. Un passaggio in prestito all'estero o in Serie A è invece un alternativa tutt'altro da escludere.

Kaio Jorge in uscita

Più di Iling-Junior, sono alte le quote di oddio, almeno temporaneo, per altri giovani elementi della rosa della Juventus. Questo è il caso di Fabio Miretti, Matias Soulè e l'ultimo arrivato in casa bianconera Facundo Gonzalez. Mentre per i primi due la destinazione è ancora ignota, per il terzo sarebbe praticamente fatta per il prestito alla Sampdoria in Serie B. Dopo l'uruguaiano, potrebbe essere il turno per un altro sudamericano. Infatti, nonostante l'arrivo di Walid Cheddira, anche Kaio Jorge sembrerebbe promesso al Frosinone. La squadra neopromossa in Serie A necessiterebbe di elementi di maggiore spessore per la lotta alla categoria. L'attaccante brasiliano sarebbe considerato ideale in tal senso.