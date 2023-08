Calciomercato Juve, Giuntoli alla scelta: 3 i profili per il centrocampo

L'orologio del calciomercato continua a scorrere. Sono circa due le settimane rimaste per la Juventuse gli altri club italiani ed europei per operare in entrata e uscita. In questa sessione estiva, il club bianconero si è impegnato specialmente nello sfoltire una rosa estremamente abbondante. Dopo un iniziale semi-immobilismo, la Juventus è finalmente riuscita nel suo intento permettendo inoltre al monte ingaggi di snellirsi, coprendo parte dei debiti e dei mancati introiti della Champions League. D'altra parte, questo avrebbe limitato molto il calciomercato in entrata. Sin qui. la Vecchia Signora ha visto arrivare solo due ingressi: Timothy Weah e Facundo Gonzalez. Il primo, giunto nella prima fase di calciomercato dal Lille, pare essersi ambientato subito, sfornando prestazioni molto incoraggianti. Il secondo, approdato da pochi giorni dal Valancia B, potrebbe essere destinato a un prestito per "farsi le ossa". Dopo varie uscite, anche economicamente convenienti come quelle di Denis Zakaria e Nicolò Rovella sembra molto vicina l'ora del colpo di una certa portata.