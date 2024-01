Calciomercato Juve, Fiorentina fredda su Kean: i viola guardano altrove

In primo luogo, la Fiorentina starebbe cercando una soluzione per Cyril Ngonge dell'Hellas Verona. Gli scaligeri, in gravi difficoltà economiche, dopo Hien e Terracciano starebbero per cedere Doig e non escluderebbero la partenza dell'attaccante di fronte a una buona offerta. L'alternativa sarebbe invece Ruben Vargas dell'Augsburg, valutato tra i 5 e gli 8 milioni di euro. Kean sarebbe solamente la terza scelta per i viola che al momento si metterebbero in coda ai club interessati. Più convinti sull'attaccante della Juventus ci sarebbero il Rennes e, in Italia, il Monza, con il Milan infine sullo sfondo.