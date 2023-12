Calciomercato Juve, Di Vaio su Zirkzee: “Nessuna telefonata ricevuta”

Tra i giocatori da copertina della prima parte della stagione di Serie A sarebbe difficile non annoverare Joshua Zirkzee . L'attaccante olandese, esploso in questa stagione del Bologna e protagonista con i rossoblù, potrebbe in futuro diventare tra i nomi papabili dell'attacco della Juventus e non solo. I rumors attorno al giocatore si farebbero infatti sempre più frequenti, sia in Italia che all'estero.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio avrebbe ribadito ancora una volta la posizione della società sul giocatore d'interesse per la Juventus. Inoltre avrebbe aggiunto: "Per Zirkzee non abbiamo ricevuto nessuna telefonata. E comunque non risponderemmo. Joshua è un nove e mezzo sì, ma non assomiglia a nessuno: pezzo unico. La clausola? Vale solo per il Bayern (di 40 milioni, ndr), articolata. Per gli altri club il prezzo è libero…”.