Calciomercato Juve, Di Marzio: “Palladino pronto a offerta importante”

Dagli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato del futuro dell'allenatore del Monza , Raffaele Palladino . Accostato in passato alla Juventus , l'ex giocatore bianconero potrebbe cambiare aria già a partire dalla prossima sessione di calciomercato. Secondo il giornalista, per il tecnico è possibile che sia giunto il momento di tentare il salto in una squadra più ambiziosa. Ecco le sue parole:

"Palladino, invece, con tutto il rispetto per chi gli ha dato questa opportunità, come il Monza, credo sia pronto ad accettare offerte in arrivo da club che dovrebbero garantirgli qualcosa in più a livello di ambizione rispetto al Monza e penso che possa arrivare una di queste offerte".