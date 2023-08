Calciomercato Juve, buone notizie su Chiesa: Klopp si tiene stretto Salah

Mohamed Salah non lascerà il Liverpool . Questo è quanto si apprende dalle parole di Jurgen Klopp , allenatore dei Reds, in conferenza stampa. Una notizia che farebbe tirare un sospiro di sollievo ai tifosi della Juventus .

Nelle ultime ore si era infatti sparsa la voce che, in caso di cessione dell'attaccante egiziano, il Liverpool avrebbe presentato una maxi-offerta alla Juventus per Federico Chiesa . L'allenatore della squadra inglese smonterebbe però tale ipotesi.

Ecco cosa ha detto: "Salah via? Non abbiamo ricevuto un'offerta. Salah è un giocatore del Liverpool ed è essenziale per tutto quello che facciamo. Se ci fosse qualcosa, la risposta sarebbe No. No è al 100%. Non c'è nulla di cui discutere".