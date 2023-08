Calciomercato Juve, Berardi vede solo bianconero: gli ultimi aggiornamenti

Il passaggio di Domenico Berardi alla Juventus negli ultimi giorni di calciomercato sarebbe una possibilità tutt'altro che remota. Secondo quanto riportato da TMW, il giocatore non vorrebbe sentire ragioni e si sarebbe imputato nell'idea di passare in bianconero.

Il Sassuolo dal canto suo ha più volte ribadito che la trattativa non c'è, ma anche che la Juventus non ha presentato un offerta ufficiale in tempo. Se il club bianconero decidesse in questi ultimi giorni di sferrare l'assalto con una proposta adeguata il club neroverde potrebbe però accontentare Berardi.