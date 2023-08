Calciomercato Juve, ancora due i giocatori in uscita ma senza sconti

La Juventus sarebbe al lavoro in questi ultimi giorni di calciomercato per trovare acquirenti su due giocatori considerati non essenziali

Pochi acquisti mirati e diverse cessioni sono il bottino del calciomercato della Juventusa pochi giorni dalla chiusura di esso. Le ultime ore della sessione estiva di trasferimenti potrebbero non risultare particolarmente frenetiche in ottica bianconera. Al di là di qualche movimento minore in ottica Next Gen, non ci sarebbero grandi prospettive di arrivare a qualche giocatore del calibro di Domenico Berardi. Le uscite di Matias Soulè e quella di Kaio Jorge ha sostanzialmente completato la questione esuberi. La società avrebbe per lo più rinunciato all'idea di trovare un compratore per Weston Mckennie, mentre Fabio Miretti e Hans Nicolussi Caviglia alla fine sono stati confermati. In realtà, nell'ambiente juventino ci sarebbe una disponibilità velata di fare a meno di due giocatori in ombra in questa primissima fase di stagione. Solo però a cifre consone al loro valore.

Il ruolo di Kean — Il primo dei due giocatori sacrificabili della rosa bianconera sarebbe Moise Kean. Un addio che, al momento remoto che si concretizzasse, lo sarebbe più per fini economici che tecnici. Anche nell'ultima conferenza stampa, mister Massimiliano Allegri è stato chiato: Kean non è ne fuori rosa, ne sul mercato. Solo un infortunio avrebbe frenato il suo utilizzo nel giro di cambi della Juventus. D'altronde è anche vero che l'italiano nella griglia attuale dell'allenatore pare occupare il quarto gradino, con al quinto posto il jolly Kenan Yildiz. Se poi consideriamo che Allegri giudica Federico Chiesa una punta, ecco che lo spazio per Kean rischia di ridursi ancora di più. La buona notizia per il giocatore è probabilmente il mancato approdo di Domenico Berardi, il quale avrebbe ridotto ulteriormente il suo spazio. O, ancora più probabilmente, diminuito le richieste della Juventus per una sua uscita. Il giocatore invece sarebbe valutato 30 milioni di euro, cifra che ne Milan e Inter in Italia, ne Siviglia e Fulham all'estero prenderebbero in considerazione.

Mistero Kostic — Il secondo nome è invece quello di Filip Kostic. Per il giocatore serbo, il discorso sul valore tecnico per la Juventus è ancora più evidente che per Kean. Tra i migliori della scorsa stagione, il club bianconero lo sacrificherebbe solo per monetizzare la sua cessione e rimpinguare le casse della società. Ed è per questo che il suo impiego è stato ridotto ai minimi termini. Contro il Bologna, non solo gli è stato preferito Andrea Cambiaso, ma la sostituzione di quest'ultimo è avvenuta con Samuel Iling-Junior. Situazione che potrebbe cambiare in caso di permanenza, ma che intanto proseguirà in attesa che l'Eintracht Francoforte o altre pretendenti portino in dote 20 milioni di euro. Possibilità meno remota che per Kean ma al momento non concreta.