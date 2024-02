Calciomercato Juve, ag. Ferguson: “Nuovo passo al momento giusto…”

Intervistato da Sportitalia, Bill McMurdo ha parlato del suo assistito Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna. Il calciatore scozzese sarebbe stato accostato agli interessi di calciomercato della Juventus, sia in passato che per il futuro. Su di lui, l'agente si è espresso così: "È un giocatore che, come ha spiegato lo stesso Thiago Motta, è capace di coprire in maniera egregia più posizioni in campo e questa è sicuramente una qualità importante per un ragazzo di 24 anni".