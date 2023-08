Calciomercato Juve, Accomando: “Cessione Bonucci in fase avanzata”

Tramite il proprio profilo Twitter, Orazio Accomando ha parlato dello stato della trattativa per la cessione di Leonardo Bonucci per la Juventus . Secondo il noto giornalista di DAZN, il trasferimento dell'ex capitano della Juventus potrebbe avvenire nell'arco di poco tempo.

Ecco cosa ha detto in merito: "# Bonucci -# UnionBerlino , si continua a trattare. Fase avanzata della trattativa che potrebbe portare l'ex capitano della # Juventus in Germania.

La #Lazio non è un'opzione, i tedeschi sparano di chiudere nel weekend, ma c'è da perfezionare intesa con il giocatore, che, in caso di esito positivo, firmerà per una sola stagione. Alla Juve andrebbero circa 500K". Intanto, parlando sempre di mercato, grande attenzione. Giuntoli rifà la Juventus: per il 2024 ha in mente 3 colpi super! <<<