Calciomercato, intrigo Soulè: la Juventus può scambiarlo per Alcaraz

Con il Frosinone , Matias Soulè sta abbattendo i record in massima categoria del club a suon di gol. Alla Juventus , l'argentino, rivelazione assoluta della stagione, potrebbe però non tornare. O meglio, l'avventura con i bianconeri potrebbe interrompersi nella prossima sessione di calciomercato estivo. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l'argentino potrebbe essere il sacrificio della società bianconera per risolvere la trattativa per l'acquisto del cartellino di Carlos Alcaraz .

L'ultimo arrivato in casa Juventus è infatti sopraggiunto con una formula molto particolare. Questa prevedrebbe un contributo per il prestito molto oneroso, ma altrettanto monstre sarebbero le richieste del Southampton per l'eventuale riscatto. Molto probabile che allora le due società possano negoziare nuovamente i termini dell'accordo a fine stagione. L'inserimento di Soulè, molto apprezzato in Premier League, potrebbe essere un fattore chiavi da far entrare in gioco.