Calciomercato, intrigo Juve-Felipe Anderson: le ultime parole di Lotito

La Juventus starebbe pensando a Felipe Anderson a parametro zero: sull'argomento rinnovi ha parlato il presidente della Lazio, Claudio Lotito

Le prossime settimane potrebbero essere molto calde ma non necessariamente risolutive sul fronte Felipe Anderson. Il calciatore, il cui contratto con la Lazio scadrà il 30 giugno 2023, sarebbe rientrato nella lista degli obiettivi della Juventus. Secondo calciomercato.com, ci sarebbe già stata nei giorni scorsi una prima proposta del club bianconero, lontana però dalla richiesta dell'entourage del giocatore. Le ultime novità sull'argomento e più in generale sui rinnovo in casa Lazio, le ha espresse Claudio Lotito a Radio Radio: