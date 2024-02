Calciomercato, intrigo Bonaventura: la Juventus pensa al colpo a zero

L'approccio tentato dalla Juventus a Giacomo Bonaventura negli ultimi giorni di calciomercato avrebbe in qualche modo incrinato i rapporti tra quest'ultimo e la Fiorentina. Da una parte, il club viola non avrebbe considerato neppure per un istante di perdere uno dei suoi migliori elementi della stagione. Dall'altra, il calciatore non avrebbe gradito la posizione intransigente della società. Il giocatore che non avrebbe ancora digerito il fatto che la società non vagliasse l'ultima grande chance. Quella di approdare, all'età di 36 anni, in una big. Sull'argomento infatti si sarebbe espresso duramente anche lo stesso agente del calciatore, critico nei confronti della società viola. In realtà, quella per Bonaventura potrebbe però non essere davvero l'ultima possibilità.