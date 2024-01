Calciomercato, intrigo Bonaventura: il giocatore gradisce la Juventus

Bonaventura sarebbe l'ultimo nome caldo associato al calciomercato della Juventus: il giocatore gradirebbe il trasferimento in bianconero

Le ultime ore di calciomercato avrebbero visto la Juventus virare a grande sorpresa su un profilo mai sondato precedentemente. Giacomo Bonaventura , tra i protagonisti della stagione della Fiorentina , sarebbe una pista scaldatasi in tempi rapidissimi. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il club bianconero sarebbe forte dell'apprezzamento del giocatore, disposto a tentare una nuova avventura.

A complicare i discorsi ci sarebbe però la volontà apparentemente ferrea della Fiorentina di non privarsi di un elemento così importante. Le difficoltà di reperire un sostituto negli ultimissimi giorni di calciomercato spingerebbe i viola al diniego. La trattativa non sarebbe considerata completamente chiusa e ulteriori novità potrebbero giungere in tempi rapidi.