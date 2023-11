Calciomercato, Iling-Junior in uscita: destinazione Premier League

Samuel Iling-Junior lontano dalla Juventus. Questo è quello che riporterebbe calciomercato.com in vista del calciomercato invernale. Lo scarso minutaggio dovuto alla folta concorrenza in reparto spingerebbe per la cessione del talento inglese. Per lui sarebbero infatti già forte le sirene che lo potrebbero condurre alla Premier League e in particolare al Tottenham.