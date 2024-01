Calciomercato, il ritorno alla Juve di Bernardeschi come soluzione tampone

Si può definirlo asso nella manica o anche piano di riserva. Questo, secondo il Corriere della Sera, sarebbe il ruolo di Federico Bernardeschi nel calciomercato invernale della Juventus . L'attaccante esterno ex bianconero, oggi al Toronto , a più riprese avrebbe manifestato l'amore e la volontà di vestire nuovamente la maglia della Juve . Dall'altra parte il club ringrazierebbe, ma non ci sarebbe la fretta di prendere una decisione in tal senso.

Nonostante infatti non sembrerebbe ci potessero essere difficoltà a trovare l'accordo del prestito con il Toronto, il giocatore non rientrerebbe nei piani della Juventus. La società da tempo avrebbe svoltato su una politica basata sulla ricerca e la valorizzazione di profili futuribili. Bernardeschi invece potrebbe essere una soluzione da ultimi giorni nel mercato e in caso di necessità che per il momento non si riscontrerebbero in rosa.