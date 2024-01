Calciomercato, il Real Madrid apre per Ceballos: la posizione della Juve

Il Real Madrid sarebbe disposto a cedere Dani Ceballos in questo calciomercato ma la richiesta sarebbe ritenuta eccessiva per la Juventus

La Juventus continuerebbe la difficile ricerca di un profilo adeguato per rinforzare il centrocampo in questo calciomercato. Una delle idee emerse nelle ultime settimane avrebbe condotto anche al Real Madrid e a Dani Ceballos . Secondo quanto riportato da El Nacional, i bianconeri e il Betis Siviglia avrebbero richiesto informazioni sul giocatore negli scorsi giorni.

Sempre per il quotidiano iberico, il Real Madrid avrebbe fissato il prezzo del cartellino del giocatore a 10 milioni di euro. I due club non avrebbero accolto positivamente la richiesta dei Blancos, rinunciando all'idea di intavolare una trattativa. In particolare per la Juventus, non ci sarebbe la volontà di aprire a un investimento economicamente gravoso nella sessione invernale di trasferimenti.