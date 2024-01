Calciomercato, il piano per Kaio Jorge: Juventus pronta al nuovo prestito

Dopo Barrenechea e Soulè , anche Kaio Jorge stabbe finalmente fiorendo al Frosinone . L'attaccante in prestito dalla Juventus , dopo aver gradualmente preso più spazio, pare aver scalzato Cheddira dal suo ruolo di titolare. Inoltre, la punta è riuscita a realizzare due gol nelle ultime due partite, con l'ultimo pesantissimo valso il pareggio in casa dell' Hellas Verona .

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la Juventus sarebbe soddisfatta dei segnali di crescita del suo tesserato. Superati i problemi fisici, Kaio Jorge starebbe cominciando a inviare segnali importanti e il desiderio del club di appartenenza sarebbe quello di fargli fare ulteriore esperienza. L'idea sarebbe quella di rinnovare il prestito con il Frosinone anche per la prossima stagione in caso di salvezza di quest'ultimi. Non prima però di aver trovato un accordo per il rinnovo di contratto.