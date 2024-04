Calciomercato, il Newcastle tenta Huijsen: pronta l’offerta alla Juventus

Nel prossimo calciomercato estivo, il Newcastle potrebbe affondare per Dean Huijsen: l'offerta sarebbe in grado di far vacillare la Juventus

Il destino di Dean Huijsen alla Juventus appare sempre più incerto. Non tanto per la volontà della Roma, la quale vorrebbe rinnovare per un altro anno l'attuale accordo di prestito. Bensì, secondo quanto riportato da The Mirror, dalle intenzioni del Newcastle. Il club inglese sarebbe infatti pronto a versare una cifra attorno ai 30 milioni di euro pur di portare il giovane difensore centrale in Inghilterra. Se i rumors di mercato dovessero concretizzarsi, Atletico Madrid e Borussia Dortmund verrebbero probabilmente subito sbaragliati. La Juventus, desiderosa di liquidità per rimpinguare le casse societarie, valuterebbe con serietà il da farsi. Nonostante la volontà di credere nel ragazzo, i vertici del club potrebbero infine pendere per la cessione.