Calciomercato, il Napoli “copia” la Juventus: due gli obiettivi in comune

In casa Napoli, continuerebbero a tenere banco le questioni legati al rinnovo di Piotr Zielinski. Nonostante la buona volontà del giocatore, le parti sarebbero lontane dalla conclusione di un accordo. Il pericolo dello svincolo a luglio diverrebbe giorno per giorno più reale. La società partenopea sarebbe però pronta a non farsi trovare impreparata e in tal caso, secondo quanto riportato da Footballnews24, attenzionerebbe due giocatori accostati anche in tempi recenti alla Juventus.