Calciomercato, il Monza bussa per Iling-Junior: la risposta della Juventus

Il Monza, molto attivo sul calciomercato, avrebbe presentato una proposta alla Juventus per Iling che i bianconeri non avrebbero considerato

Dopo aver ottenuto il prestito da Daniel Maldini dal Milan , il Monza ci avrebbe riprovato. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, il club brianzolo avrebbe presentato alla Juventus una proposta molto simile pel l'esterno Samuel Iling-Junior . La trattativa però sarebbe già naufragata, visto che i bianconeri non considererebbero per il momento la cessione a titolo temporaneo.

Il giocatore, tornato alla ribalta recentemente grazie al gol contro la Salernitana in Serie A, potrebbe dunque rimanere in rosa nonostante lo spazio ridotto. Unica soluzione considerata dalla Juventus sarebbe una monetizzazione immediata. Allo stesso tempo, il club bianconero non sarebbe disposto a fare sconti sul cartellino e, sebbene Iling-Junior sia apprezzato particolarmente in Premier League, nessuna società sarebbe disposta ad avvicinarsi a tali pretese.