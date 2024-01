Calciomercato, il Monza bussa alla Juventus: si tenta il doppio colpo

Dopo l'1-5 subito per mano dell' Inter capolista, il Monza proverebbe ad accelerare per rinforzare la rosa a disposizione di mister Palladino . Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club brianzolo, per nome dell'amministratore delegato Adriano Galliani , avrebbe richiesto due elementi alla Juventus .

I due giocatori in questione sarebbero Samuel Iling-Junior e Moise Kean. Per entrambi i giocatori il club bianconero sarebbe disposto ad ascoltare le offerte, ma per il Monza la trattativa non sarebbe semplice. La Juventus non avrebbe alcuna fretta di trovare una soluzione, ne necessità di cedere a ogni costo. Molto più probabilmente la società bianconera attenderà per quanto possibile un eventuale offerta dai club di Premier League interessati. Se non dovessero pervenire delle proposte adeguate, ecco che i bianconeri potrebbero aprire al prestito, con Kean più di Iling-Junior destinato all'addio.