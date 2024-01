Calciomercato, il Monza bussa alla Juventus: due giocatori sul piatto

Per il momento, a calciomercato appena all'inizio, difficilmente potrebbero esserci degli sviluppi in tal senso. La Juventus sarebbe a disposizione di cedere in prestito Miretti, ma deve far i conti con un reparto risicato numericamente e che non potrebbe rinunciare a cuor leggero a nessun elemento. Più difficile ad ora anche un operazione Iling-Junior, perche la società vorrebbe valutare eventuali offerte a titolo definitivo. Per entrambi i calciatori la situazione potrebbe notevolmente mutare negli ultimi giorni di mercato.