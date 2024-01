Calciomercato, il disturbo della Juve allontana Samardzic dal Napoli

Dopo l'Inter, anche il Napoli potrebbe essere "rifiutato" da Lazar Samardzic. Se in estate il trasferimento del centrocampista in nerazzurro è saltato proprio quando tutto sembrava già fatto, con il Napoli la trattativa per portare il giocatore in azzurro in questa sessione di calciomercato si sarebbero raffreddate. Secondo quanto riportato da Eurosport, la Juventus avrebbe un ruolo in tutto questo.