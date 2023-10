Calciomercato – Il Chelsea chiede Vlahovic alla Juventus per gennaio

Dusan Vlahovic via dalla Juventus a gennaio? Un ipotesi minoritaria ma non troppo remota. Questo almeno secondo il media spagnolo Fichajes.net che parlerebbe delle intenzioni molto serie del Chelsea, in grande difficoltà in Premier League. Il club londinese potrebbe correre subito ai ripari per risolvere i problemi della rosa, in particolar modo le difficoltà a trovare la via della rete.