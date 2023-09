Calciomercato, idea Spinazzola: colpo low cost per la Juventus

La Juventus fiuta il colpo low cost. In casa Roma, tiene banco la situazione legata a Leonardo Spinazzola il cui contratto scadrà il 30 giugno 2024. In giallorosso il terzino italiano ha fatto bene ma i suoi acciacchi fisici ricorrenti lo hanno accompagnato come nelle stagioni precedenti. In passato Spinazzola ha proprio vestito anche la maglia della Juventus, nel quale ha disputato 12 partite nell'annata 2018/2019.