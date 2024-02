Calciomercato, idea Jorginho per la Juve: attesa la decisione dell’Arsenal

Nel prossimo calciomercato estivo, l'attuale centrocampo della Juventus potrebbe essere stravolto da diverse operazioni di rafforzamento. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il club bianconero starebbe seguendo tra gli altri il profilo di Jorginho, in scadenza con l'Arsenal. L'interesse della Juve non andrebbe che a confermare le recenti parole dell'agente su un ipotetica preferenza per i bianconeri in caso di addio ai Gunners.