Calciomercato, Hojbjerg lontano dalla Juve: il Tottenham rifiuta il prestito

La trattativa per portare Hojbjerg alla Juve appare molto complicata: il Tottenham non sarebbe disposto a cedere il calciatore in prestito

Nonostante il tanto tempo a disposizione e l'evidenza che la Juventus necessiterebbe anche solo numericamente di un centrocampista, poco si muoverebbe in tal senso. Dopo che per diverso si sarebbe vociferato per un avvicinamento a Kalvin Phillips del Manchester City , l'attenzione si sarebbe spostata nuovamente su Pierre- Hojbjerg del Tottenham .

In questa prima metà di stagione, il centrocampista ha trovato molto spazio in squadra ma principalmente da subentrante. Il club inglese non lo riterrebbe indispensabile e il calciatore non disdegnerebbe una soluzione diversa con maggiori garanzie di minutaggio. Secondo quanto riportato da Tmw, difficilmente alle condizioni attuali sarà però la Juventus la destinazione di Hojbjerg in caso di addio. Il Tottenham non avrebbe non avrebbe ancora mai aperto a un ipotesi di prestito, soluzione invece gradita alla Juventus. La società inglese sarebbe infatti convinta di riuscire a rintracciare abbastanza facilmente un club interessato ad avvicinarsi alla richiesta di 30 milioni di euro. In Italia, il Napoli non solo sarebbe la società più interessata, ma, dopo aver monetizzato la cessione di Eljif Elmas al Lipsia, avrebbe soldi freschi da investire.