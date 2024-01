Calciomercato, Hojbjerg lontano dalla Juve: futuro possibile in Ligue1

La destinazione di calciomercato di Hojbjerg non dovrebbe essere la Juventus: il giocatore sarebbe stato accostato all'approdo in League1

Tra i primi calciatori accostati alla Juventus per il calciomercato invernale, Pierre Emile Hojbjerg sarebbe ancora a caccia di una squadra. Oggi al Tottenham , difficilmente il nazionale danese dovrebbe però essere la soluzione per il centrocampo dei bianconeri. Secondo quanto riportato da Footmercato, nel recente futuro il giocatore potrebbe giocare nel campionato francese.

Più precisamente, Hojbjerg è accostato al Lione come rinforzo degli ultimissimi giorni di calciomercato. Il club francese potrebbe però trovarsi nelle stesse condizioni di acquisto della Juventus. Il Tottenham per ora non avrebbe aperto a una cessione in prestito secco. Inoltre, gli Spurs non sarebbero intenzionati a privarsi facilmente di un centrocampista, considerando l'infortunio di Rodrigo Bentancur.