Calciomercato, Gudmundsson: “Io alla Juventus? Mai dire mai”

In occasione del match tra il suo Genoa e la Juventus , Albert Gudmundsson è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport. Tra i vari argomenti, il centrocampista islandese ha risposto alla domanda su un eventuale futuro in bianconero. Magari insieme a Teun Koopmeiners . Ecco le sue parole: “Nel calcio non si può mai dire mai. Ovviamente possono succedere moltissime cose. In realtà io non conosco il futuro di Koopmeiners e non so nemmeno quale sarà il mio. Vedremo. Certamente sarebbe bello giocare di nuovo con Koop perché è un fantastico giocatore".

Inoltre, sul prossimo match contro la Juventus ha aggiunto: "Nella nostra situazione dobbiamo ragionare da squadra, e penso che sia molto importante far risultato non tanto segnare. Se riesco a segnare per me è positivo solo per i bonus personali, nient’altro. I buoni risultati che abbiamo ottenuto contro le grandi squadre ci hanno dato fiducia. Ovviamente domenica non sarà semplice far risultato perché giochiamo contro un top club, ma noi entriamo in campo sempre per provare a far risultato e del nostro meglio. Abbiamo capito, come club, come squadra che abbiamo almeno una chance contro tutti in serie A".