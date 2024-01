Calciomercato, Giuntoli guarda in Uruguay: Juve vigile su Rodriguez

La Juventus prosegue il suo progetto con la rete di osservatori nel mondo: in Argentina, Giuntoli osserverebbe da vicino il talento Rodriguez

Da una parte la Juventus si gode il talento di Kenan Yildiz , dall'altra ci si appresterebbe a salutare quello di Moise Kean . Invece, ancora altrove il lavoro della rete di scouting coadiuvata dalla coppia Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna ricerca nuovi gioielli per il progetto. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, uno di questi sarebbe stato individuato in Uruguay, più esattamente nel Liverpool Montevideo . Stiamo parlando di Luciano Rodriguez , giovanissimo attaccante classe 2003.

Il giocatore si sarebbe fatto notare nel recente periodo per i 6 gol e 3 assist messi a segno nell'arco di 9 partite. Attualmente il calciatore sarebbe valutato circa 15 milioni di euro. Per il momento la Juventus rifletterebbe sulla bontà dell'affare, ma è probabile che continui a osservare il calciatore per il futuro.