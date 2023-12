Calciomercato, Giuntoli ci prova con il Real Madrid: Juventus su Ceballos

La Juve avrebbe bussato al Real Madrid per Dani Ceballos: Cristiano Giuntoli vorrebbe inserire una contropartita per convincere gli spagnoli

La Juventus guarda all'estero ma non solo alla Premier League per rinforzare il centrocampo. Dopo tanti nomi spuntati dal massimo campionato inglese, si starebbe sondando anche LaLiga spagnola. Secondo quanto riportato da Defensacentral, il direttore sportivo bianconero avrebbe chiesto informazioni per Dani Ceballos . Il giocatore rientrerebbe nella logica attuale di calciomercato improntata sulla linea verde e costi contenuti.

Per convincere il Real Madrid, detentore del cartellino del centrocampista, ad accettare un eventuale trasferimento, la Juventus avrebbe inserito una contropartita tecnica. L'idea dei bianconeri sarebbe quella di cedere Moise Kean che, come già parso alla fine del calciomercato estivo scorso, appare il principale indiziato a essere ceduto per liberare spazio in attacco.