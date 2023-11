Calciomercato, gelo tra Zaccagni e Lotito: la Juve ci pensa per l’estate

Se le quote di Domenico Berardi alla Juventus sarebbero al ribasso, starebbero salendo quelle per Mattia Zaccagni . Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il club bianconero sarebbe spettatore interessato delle difficoltà dell'esterno della Lazio di trovare un accordo per il rinnovo. Nonostante la buona volontà del giocatore, al momento sembrerebbero esserci delle difficoltà legate alla posizione di Claudio Lotito .

In biancoceleste, Zaccagni ha proseguito la sua crescita personale e si è inserito perfettamente negli schemi di mister Maurizio Sarri. Per il tecnico, l'ex Hellas Verona è diventato subito imprescindibile, disputando sempre ogni partita da titolare se nelle condizioni di farlo. Tutto ciò potrebbe non bastare per la dirigenza della Lazio che deve tener conto la scadenza in data 2025 del contratto del giocatore. Nel frattempo, alcuni contatti tra l'entourage del giocatore e la Juventus si sarebbero fatti concreti negli scorsi giorni.