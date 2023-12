Calciomercato, Fratini: “La Juventus vuole subito Patino. Il Milan a giugno”

Intervenuto a Tv Play, Michele Fratini ha affrontato il tema calciomercato della Juventus. Per l'intermediario, i bianconeri starebbero setacciando il calciomercato alla ricerca di un profilo per il reparto offensivo. Uno dei nomi più gettonati sarebbe quello di Charlie Patino. Su di lui, Fratini ha detto: "E’ un po’ sul taccuino di tutti, è tra i 50 giovani più forti al mondo. Patino è mancino come lui e Giuntoli vuole prendere i più forti talenti in giro per dare qualità e geometrie a centrocampo in cabina di regia. Per quanto riguarda il prezzo, i Gunners chiedono sui 30 milioni di euro, magari 20 di fisso e 10 di bonus".