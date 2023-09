Calciomercato, Fratini: “La Juve vuole Diarra e probabilmente lo prenderà”

Michele Fratini ha parlato del calciomercato della Juve: per l'osservatore il club bianconero sarebbe fortemente interessato a Habib Diarra

Intervenuto su Raidue, Michele Fratini ha parlato del centrocampista oggetto d'interesse della Juventus Habib Diarra. L'osservatore ha seguito il calciatore dell'Under21 francese in forza allo Strasburgo. Per Fratini le possibilità che il club bianconero arrivi a concludere per il suo acquisto sarebbero molto alte nonostante la concorrenza di diverse società.